Преставитель РФ в ООН подтвердил, что удар по гражданским нанесли намеренно

Выступает рашистский представитель в Совбезе ООН Небензя… 1. Он подтверждает, что российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданским. 2. Это людоедское существо в личине «дипломата» говорит, что это правильно… 3. Он отмечает, что это соответствует предписаниям Международного гуманитарного права… Понятно, что это существо «взяло себе билет в один конец…» Но ПОЧЕМУ??? Почему его вынуждены выслушивать на заседании Совета Безопасности ООН?!