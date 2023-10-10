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Преставитель РФ в ООН подтвердил, что удар по гражданским нанесли намеренно

Мир 11:59   10.10.2023
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Преставитель РФ в ООН подтвердил, что удар по гражданским нанесли намеренно Фото: facebook Валерия Чалого

Выступает рашистский представитель в Совбезе ООН Небензя… 1. Он подтверждает, что российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданским. 2. Это людоедское существо в личине «дипломата» говорит, что это правильно… 3. Он отмечает, что это соответствует предписаниям Международного гуманитарного права… Понятно, что это существо «взяло себе билет в один конец…» Но ПОЧЕМУ??? Почему его вынуждены выслушивать на заседании Совета Безопасности ООН?!

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выступает рашистский представитель в Совбезе ООН Небензя… 1. Он подтверждает, что российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданским. 2. Это…".