Взрыв на Харьковщине: утром армия РФ нанесла ракетый удар, есть раненые

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила по Великому Бурлуку ракетами. Взрыв прогремел утром.

«Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Великий Бурлук Купянского района. Ранения получили ранения трое гражданских людей. Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы», — сообщил начальник ХОВА.

За полчаса до этого сообщения Синегубов информировал о том, что сутки в регионе прошли без пострадавших от обстрелов.