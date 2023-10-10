Взрыв на Харьковщине: утром армия РФ нанесла ракетый удар, есть раненые
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила по Великому Бурлуку ракетами. Взрыв прогремел утром.
«Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Великий Бурлук Купянского района. Ранения получили ранения трое гражданских людей. Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы», — сообщил начальник ХОВА.
За полчаса до этого сообщения Синегубов информировал о том, что сутки в регионе прошли без пострадавших от обстрелов.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Взрыв на Харьковщине: утром армия РФ нанесла ракетый удар, есть раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила по Великому Бурлуку ракетами. Взрыв прогремел утром".