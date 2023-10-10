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Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені

Події 09:11   10.10.2023
Оксана Горун
Вибух на Харківщині: вранці армія РФ завдала ракетного удару, є поранені

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила по Великому Бурлуку ракетами. Вибух пролунав уранці 10 жовтня.

Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби“, – повідомив начальник ХОВА.

За пів години до цього повідомлення Синєгубов інформував про те, що доба в регіоні пройшла без потерпілих від обстрілів.

 

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 09:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила по Великому Бурлуку ракетами. Вибух пролунав уранці 10 жовтня".