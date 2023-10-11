Бизнес в Харькове: с начала года более 11 тысяч предпринимателей закрыли дело
В течение января-сентября в Харькове прекратили деятельность 11,5 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 519 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 10,5 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 519 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.
По данным ведомства, на начало октября в Харькове насчитывалось 118,7 тысячи физических лиц-предпринимателей.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-сентября в Харькове прекратили деятельность 11,5 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 519 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 10,5 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 519 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.".