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Бизнес в Харькове: с начала года более 11 тысяч предпринимателей закрыли дело

Общество 12:28   11.10.2023
Виктория Яковенко
Бизнес в Харькове: с начала года более 11 тысяч предпринимателей закрыли дело

В течение января-сентября в Харькове прекратили деятельность 11,5 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 519 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 10,5 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 519 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По данным ведомства, на начало октября в Харькове насчитывалось 118,7 тысячи физических лиц-предпринимателей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-сентября в Харькове прекратили деятельность 11,5 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 519 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 10,5 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 519 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.".