Бизнес в Харькове: с начала года более 11 тысяч предпринимателей закрыли дело

В течение января-сентября в Харькове прекратили деятельность 11,5 тысячи физических лиц-предпринимателей и еще 519 ФЛП переместили бизнес в другие области или громады. За этот же период 10,5 тысяч предпринимателей зарегистрировали свою деятельность в городе, а 519 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По данным ведомства, на начало октября в Харькове насчитывалось 118,7 тысячи физических лиц-предпринимателей.