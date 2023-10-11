Бізнес у Харкові: цьогоріч понад 11 тисяч підприємців закрили справу
Протягом січня-вересня у Харкові припинили діяльність 11,5 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 519 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 10,5 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 519 ФОПів обрали Харків як нову локацію.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.
За даними відомства, на початок жовтня у Харкові налічувалося 118,7 тисячі фізичних осіб-підприємців.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-вересня у Харкові припинили діяльність 11,5 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 519 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 10,5 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 519 ФОПів обрали Харків як нову локацію.".