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Бізнес у Харкові: цьогоріч понад 11 тисяч підприємців закрили справу

Суспільство 12:28   11.10.2023
Вікторія Яковенко
Бізнес у Харкові: цьогоріч понад 11 тисяч підприємців закрили справу

Протягом січня-вересня у Харкові припинили діяльність 11,5 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 519 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 10,5 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 519 ФОПів обрали Харків як нову локацію.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.

За даними відомства, на початок жовтня у Харкові налічувалося 118,7 тисячі фізичних осіб-підприємців.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-вересня у Харкові припинили діяльність 11,5 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 519 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 10,5 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 519 ФОПів обрали Харків як нову локацію.".