Бізнес у Харкові: цьогоріч понад 11 тисяч підприємців закрили справу

Протягом січня-вересня у Харкові припинили діяльність 11,5 тисяч фізичних осіб-підприємців та ще 519 ФОПів перемістили бізнес в інші області чи громади. За цей же період 10,5 тисяч підприємців зареєстрували свою діяльність у місті, а 519 ФОПів обрали Харків як нову локацію.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на ГУ Державної податкової служби у Харківській області.

За даними відомства, на початок жовтня у Харкові налічувалося 118,7 тисячі фізичних осіб-підприємців.