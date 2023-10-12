94-летняя женщина погибла во время пожара в 5-этажке в Харькове (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
12 октября в 8:58 спасатели получили сообщение о пожаре в Слободском районе Харькова. Горел 5-этажный дом.
«Возгорание возникло в квартире на втором этаже. К моменту прибытия спасателей стало известно, что в жилой комнате горела кровать и домашние вещи. Площадь горения составляла около 10 кв. На месте пожара пожарные нашли тело женщины, 1929 года рождения», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Пожар окончательно потушили в 10:17. Причина возгорания устанавливается, добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 октября в 8:58 спасатели получили сообщение о пожаре в Слободском районе Харькова. Горел 5-этажный дом.".