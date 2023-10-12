94-річна жінка загинула під час пожежі у 5-поверхівці у Харкові (фото)

12 жовтня о 8:58 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Слобідському районі Харкова. Горів 5-поверховий будинок.

«Загоряння виникло у квартирі на другому поверсі. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у житловій кімнаті квартири горіло ліжко та домашні речі. Площа горіння складала близько 10 кв.м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло жінки, 1929 року народження», – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Пожежу остаточно загасили о 10:17. Причина загоряння встановлюється, додали рятувальники.