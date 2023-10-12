Работа в Харькове и области: есть вакансии с зарплатой до 25 тысяч гривен

По состоянию на 12 октября в Харьковской области актуальны 1047 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия слесаря-электромонтажника. Ему предлагают 25 тысяч гривен в месяц. Инженер по охране труда и пожарной безопасности будет получать 20 тысяч, а слесарь по механосборочным работам – 18 тысяч.

Водитель троллейбуса будет зарабатывать 17 тысяч гривен, менеджер в оптовой торговле – 15,5 тысячи, служащий на складе (кладовщик) – 15 тысяч, тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 14800, бухгалтер – 14500, плотник – 12 тысяч и электромонтер по ремонту и обслуживание электрооборудования – 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.