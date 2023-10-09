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«Вакансии есть в каждом из 9 районов города» — харьковское КП зовет на работу

Общество 15:55   09.10.2023
Виктория Яковенко
«Вакансии есть в каждом из 9 районов города» — харьковское КП зовет на работу Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии для разных специалистов во всех районах города, пишет предприятие.

Нужны такие специалисты: начальник участка Киевского филиала, мастер, рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с ближайшими территориями, диспетчер.

Сотрудников трудоустраивают официально, обещают льготы на «коммуналку», бесплатную спецодежду и необходимое оборудование.

За деталями трудоустройства следует обращаться по номеру 066 800 20 28.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии для разных специалистов во всех районах города, пишет предприятие.".