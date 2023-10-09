«Вакансии есть в каждом из 9 районов города» — харьковское КП зовет на работу

В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии для разных специалистов во всех районах города, пишет предприятие.

Нужны такие специалисты: начальник участка Киевского филиала, мастер, рабочий по комплексной уборке и содержанию домов с ближайшими территориями, диспетчер.

Сотрудников трудоустраивают официально, обещают льготы на «коммуналку», бесплатную спецодежду и необходимое оборудование.

За деталями трудоустройства следует обращаться по номеру 066 800 20 28.