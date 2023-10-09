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«Вакансії є у кожному з 9 районів міста» – харківське КП кличе на роботу

Суспільство 15:55   09.10.2023
Вікторія Яковенко
«Вакансії є у кожному з 9 районів міста» – харківське КП кличе на роботу Фото: КП «Харківблагоустрій»

У КП «Харківблагоустрій» є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише підприємство.

Потрібні такі фахівці: начальник дільниці Київської філії, майстер, робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, диспетчер.

Співробітників працевлаштовують офіційно, обіцяють пільги на «комуналку», безплатний спецодяг та необхідне обладнання.

За деталями працевлаштування потрібно звертатися за номером 066 800 20 28.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 15:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківблагоустрій» є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише підприємство.".