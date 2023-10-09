«Вакансії є у кожному з 9 районів міста» – харківське КП кличе на роботу

У КП «Харківблагоустрій» є вакансії для різних фахівців у всіх районах міста, пише підприємство.

Потрібні такі фахівці: начальник дільниці Київської філії, майстер, робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, диспетчер.

Співробітників працевлаштовують офіційно, обіцяють пільги на «комуналку», безплатний спецодяг та необхідне обладнання.

За деталями працевлаштування потрібно звертатися за номером 066 800 20 28.