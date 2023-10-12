Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 25 тисяч гривень
Станом на 12 жовтня на Харківщині є актуальними 1047 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Очолює рейтинг цього тижня вакансія слюсара-електромонтажника. Йому пропонують 25 тисяч гривень на місяць. Інженер з охорони праці та пожежної безпеки отримуватиме 20 тисяч, а слюсар з механоскладальних робіт – 18 тисяч.
Водій тролейбуса зароблятиме 17 тисяч гривень, менеджер в оптовій торгівлі – 15,5 тисяч, службовець на складі (комірник) – 15 тисяч, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 14800, бухгалтер – 14500, тесляр – 12 тисяч і електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12 жовтня на Харківщині є актуальними 1047 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".