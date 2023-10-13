8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе, в котором погиб восьмилетний ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября в 15:00 на автодороге Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук вблизи села Кицевка Чугуевского района.

46-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, влетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм погибла ее 8-летняя дочь. Мать получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение.