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8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением

Происшествия 19:10   13.10.2023
Оксана Якушко
8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе, в котором погиб восьмилетний ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября в 15:00 на автодороге Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук вблизи села Кицевка Чугуевского района.

46-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, влетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм погибла ее 8-летняя дочь. Мать получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе, в котором погиб восьмилетний ребенок.".