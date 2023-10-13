8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе, в котором погиб восьмилетний ребенок.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября в 15:00 на автодороге Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук вблизи села Кицевка Чугуевского района.
46-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, влетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм погибла ее 8-летняя дочь. Мать получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 19:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе, в котором погиб восьмилетний ребенок.".