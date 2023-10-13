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8-річна дівчинка загинула в ДТП під Чугуєвом – мати не впоралася з керуванням

Події 19:10   13.10.2023
Оксана Якушко
8-річна дівчинка загинула в ДТП під Чугуєвом – мати не впоралася з керуванням

Поліція з’ясовує обставини ДТП у Чугуївському районі, в якій загинула восьмирічна дитина.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району.

46-річна водійка автомобіля «Hyundai Getz» не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево. Від отриманих травм загинула її 8-річна донька. Мати отримала тілесні ушкодження та доставлена у медичний заклад.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 19:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція з’ясовує обставини ДТП у Чугуївському районі, в якій загинула восьмирічна дитина.".