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Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине

Общество 21:46   13.10.2023
Оксана Якушко
Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине

Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В целом 14 октября по Харьковской области:
Без существенных осадков.
Ночью и утром туман 🌫, видимость 👀200 – 500 м.
Ветер ночью переменных направлений 3 — 8 м/с; днем юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 13 — 18°.

По Харькову: Без существенных осадков.

Ночью и утром туман 🌫, видимость 👀200 – 500 м.
Ветер ночью переменных направлений 3 — 8 м/с; днем юго-западный↗️, 5 — 10 м/с
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 15 — 17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 21:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".