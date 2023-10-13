Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине

Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В целом 14 октября по Харьковской области:

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман 🌫, видимость 👀200 – 500 м.

Ветер ночью переменных направлений 3 — 8 м/с; днем юго-западный↗️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 13 — 18°.

По Харькову: Без существенных осадков.

Ночью и утром туман 🌫, видимость 👀200 – 500 м.

Ветер ночью переменных направлений 3 — 8 м/с; днем юго-западный↗️, 5 — 10 м/с

Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем 15 — 17°.