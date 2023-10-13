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Туман і хмарно. Якою буде завтра погода на Харківщині

Суспільство 21:46   13.10.2023
Оксана Якушко
Туман і хмарно. Якою буде завтра погода на Харківщині

Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Загалом 14 жовтня по Харківській області:

Без істотних опадів.☀️

Вночі та вранці туман🌫, видимість 👀200 – 500 м.

Вітер вночі змінних напрямків🔄 3 – 8 м/с; вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 13 – 18°.

 

По місту Харків: Без істотних опадів.🌤

Вночі та вранці туман🌫, видимість 👀200 – 500 м.

Вітер вночі змінних напрямків🔄 3 – 8 м/с; вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".