Туман і хмарно. Якою буде завтра погода на Харківщині
Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Загалом 14 жовтня по Харківській області:
Без істотних опадів.☀️
Вночі та вранці туман🌫, видимість 👀200 – 500 м.
Вітер вночі змінних напрямків🔄 3 – 8 м/с; вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 13 – 18°.
По місту Харків: Без істотних опадів.🌤
Вночі та вранці туман🌫, видимість 👀200 – 500 м.
Вітер вночі змінних напрямків🔄 3 – 8 м/с; вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с
Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17°.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 21:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".