В Харькове задержали женщину, которая торговала психотропами (фото)

Полицейские поймали 52-летнюю харьковчанку, распространявшую психотропы в Харькове. Женщина лично встречалась с «клиентами».

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

При обыске дома у женщины нашли готовые к продаже расфасованные свертки с наркотическим веществом PVP, электронные весы, средства для фасовки, устройства для употребления наркотических средств.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ. Сейчас ей выбирают меру пресечения.

Также правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств, а также других лиц, причастных к преступлению.