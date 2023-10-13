В Харькове задержали женщину, которая торговала психотропами (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские поймали 52-летнюю харьковчанку, распространявшую психотропы в Харькове. Женщина лично встречалась с «клиентами».
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.
При обыске дома у женщины нашли готовые к продаже расфасованные свертки с наркотическим веществом PVP, электронные весы, средства для фасовки, устройства для употребления наркотических средств.
Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ. Сейчас ей выбирают меру пресечения.
Также правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств, а также других лиц, причастных к преступлению.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 16:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали 52-летнюю харьковчанку, распространявшую психотропы в Харькове. Женщина лично встречалась с «клиентами».".