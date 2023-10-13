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В Харькове задержали женщину, которая торговала психотропами (фото)

Общество 16:58   13.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове задержали женщину, которая торговала психотропами (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские поймали 52-летнюю харьковчанку, распространявшую психотропы в Харькове. Женщина лично встречалась с «клиентами».

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений.

При обыске дома у женщины нашли готовые к продаже расфасованные свертки с наркотическим веществом PVP, электронные весы, средства для фасовки, устройства для употребления наркотических средств.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ. Сейчас ей выбирают меру пресечения.

Также правоохранители устанавливают каналы поступления наркотических средств, а также других лиц, причастных к преступлению.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали 52-летнюю харьковчанку, распространявшую психотропы в Харькове. Женщина лично встречалась с «клиентами».".