У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото)

Поліцейські піймали 52-річну харків’янку, яка розповсюджувала психотропи у Харкові. Жінка особисто зустрічалася з «клієнтами».

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисниця вже притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів.

Під час обшуку вдома у жінки знайшли готові до продажу розфасовані згортки з наркотичною речовиною PVP, електронні ваги, засоби для фасування, пристрої для вживання наркотичних засобів.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Наразі їй обирають запобіжний захід.

Також правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до злочину.