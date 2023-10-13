У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські піймали 52-річну харків’янку, яка розповсюджувала психотропи у Харкові. Жінка особисто зустрічалася з «клієнтами».
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисниця вже притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів.
Під час обшуку вдома у жінки знайшли готові до продажу розфасовані згортки з наркотичною речовиною PVP, електронні ваги, засоби для фасування, пристрої для вживання наркотичних засобів.
Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Наразі їй обирають запобіжний захід.
Також правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 16:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські піймали 52-річну харків’янку, яка розповсюджувала психотропи у Харкові. Жінка особисто зустрічалася з «клієнтами».".