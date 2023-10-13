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У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото)

Суспільство 16:58   13.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські піймали 52-річну харків’янку, яка розповсюджувала психотропи у Харкові. Жінка особисто зустрічалася з «клієнтами».

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисниця вже притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів.

Під час обшуку вдома у жінки знайшли готові до продажу розфасовані згортки з наркотичною речовиною PVP, електронні ваги, засоби для фасування, пристрої для вживання наркотичних засобів.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Наразі їй обирають запобіжний захід.

Також правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до злочину.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 16:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські піймали 52-річну харків’янку, яка розповсюджувала психотропи у Харкові. Жінка особисто зустрічалася з «клієнтами».".