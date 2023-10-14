Россияне хотят окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол – Сырский
Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои. Главная цель врага – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол», — подчеркнул Сырский.
Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.
Впрочем, бойцы ВСУ были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не добился существенных успехов.
Сырский посетил воинские части, ведущие оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск «Лиман», чтобы изучить обстановку и принятие оперативных решений.
«Встретился с нашими военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания. Поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое исполнение своей воинской обязанности. Вручил нашим воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым», — сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 13:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. ".