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Россияне хотят окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол – Сырский

Происшествия 13:34   14.10.2023
Оксана Якушко
Россияне хотят окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол – Сырский

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. 

«Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои. Главная цель врага – разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол», — подчеркнул Сырский.

Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.

Впрочем, бойцы ВСУ были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор противнику. Он несет значительные потери и не добился существенных успехов.

Сырский посетил воинские части, ведущие оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск «Лиман», чтобы изучить обстановку и принятие оперативных решений.

«Встретился с нашими военнослужащими, непосредственно выполняющими боевые задания. Поблагодарил их за мужество, стойкость, героизм, образцовое исполнение своей воинской обязанности. Вручил нашим воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым», — сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 13:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. ".