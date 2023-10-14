Росіяни хочуть оточити Куп’янськ і вийти на рубіж річки Оскіл – Сирський
Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Купьянському напрямку. Тривають важкі бої. Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл», – підкреслив Сирський.
Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.
Втім, бійці ЗСУ були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів.
Сирський відвідав військові частини, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ «Лиман», щоб вивчити обстановку та прийняття оперативних рішень.
«Звичайно зустрівся з нашими військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання. Подякував їм за мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов’язку. Вручив нашим воїнам відзнаки, цінні подарунки та грошові премії, особисто поспілкувався з кожним», – повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 13:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. ".