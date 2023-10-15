Норвегия помогла возвести временный мост на Харьковщине в объезд разрушенного

Временный мост в объезд разрушенного в феврале 2022 года построили в Харьковской области. Модульные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств, передала Норвегия.

Модульный мост начали возводить летом, сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Отмечается, что это временное сооружение позволит не только соединить населенные пункты, но и обеспечит подвоз гуманитарных грузов, военного обеспечения, проезд «скорых», ремонтных бригад и эвакуацию людей.



Фото: Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

После перенаправления транспорта на новое сооружение начнутся работы по восстановлению разрушенного, сообщили в Госагентстве.

Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения. Всего в области было разрушено 27 мостов. В объезд 25 возвели временные переправы, однако восстановление мостов на ключевых логистических маршрутах крайне важно для обороноспособности страны.