Норвегія допомогла звести тимчасовий міст на Харківщині в об’їзд зруйнованого

Тимчасовий міст в об’їзд зруйнованого в лютому 2022 року збудували на Харківщині. Модульні конструкції типу acrow/bailey, що підходять для пересування важких транспортних засобів, передала Норвегія.

Модульний міст почали зводити влітку, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що ця тимчасова споруда дозволить не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечить підвезення гуманітарних вантажів, військового забезпечення, проїзд “швидких”, ремонтних бригад та евакуацію людей.



Фото: Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Після перенаправлення транспорту на нову споруду розпочнуться роботи з відновлення зруйнованої, повідомили у Держагентстві.

Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху. Загалом в області було зруйновано 27 мостів. В об’їзд 25 звели тимчасові переправи, проте відновлення мостів на ключових логістичних маршрутах є вкрай важливим для обороноздатності країни.