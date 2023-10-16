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Водитель с поддельными правами попался на нарушении ПДД в Харькове

Общество 20:33   16.10.2023
Елена Нагорная
Водитель с поддельными правами попался на нарушении ПДД в Харькове Фото: УПП в Харьковской области

Днем 16 октября в Слободском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя «Daewoo Lanos» вероятно поддельное удостоверение.

Водитель, как сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, нарушил правила дорожного движения. На удостоверении, которое он предоставил для проверки, отсутствовали необходимые защитные элементы, а шрифт был нанесен не печатным способом.

Патрульные вызывали на место следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 20:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 16 октября в Слободском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя «Daewoo Lanos» вероятно поддельное удостоверение.".