Водитель с поддельными правами попался на нарушении ПДД в Харькове
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 16 октября в Слободском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя «Daewoo Lanos» вероятно поддельное удостоверение.
Водитель, как сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, нарушил правила дорожного движения. На удостоверении, которое он предоставил для проверки, отсутствовали необходимые защитные элементы, а шрифт был нанесен не печатным способом.
Патрульные вызывали на место следственно-оперативную группу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульная полиция, подделка, полиция, удостоверение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 20:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 16 октября в Слободском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя «Daewoo Lanos» вероятно поддельное удостоверение.".