Водитель с поддельными правами попался на нарушении ПДД в Харькове

Днем 16 октября в Слободском районе Харькова сотрудники патрульной полиции обнаружили у водителя «Daewoo Lanos» вероятно поддельное удостоверение.

Водитель, как сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, нарушил правила дорожного движения. На удостоверении, которое он предоставил для проверки, отсутствовали необходимые защитные элементы, а шрифт был нанесен не печатным способом.

Патрульные вызывали на место следственно-оперативную группу.