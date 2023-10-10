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Бесправный водитель в Харькове предлагал копам 50 тыс. грн

Общество 11:16   10.10.2023
Виктория Яковенко
Бесправный водитель в Харькове предлагал копам 50 тыс. грн Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Водитель, лишенный права вождения, пытался подкупить патрульных в Харькове.

Утром 10 октября в Киевском районе за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль «HYUNDAI». При проверке документов, копы установили, что водитель лишен права управления, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

При составлении административных материалов мужчина начал предлагать патрульным 20 тысяч гривен взятки. Правоохранители неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности за такое предложение. Однако водитель на предупреждение не реагировал, напротив, настаивал на «решении вопроса на месте» и «повысил ставки».

На место копы вызвали следователей.

«На момент прибытия группы сумма неправомерной выгоды составила 50 тысяч гривен. В дальнейшем обстоятельства действий мужчины установят следователи», – добавили патрульные.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель, лишенный права вождения, пытался подкупить патрульных в Харькове.".