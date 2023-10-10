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Безправний водій у Харкові пропонував копам 50 тис. грн

Суспільство 11:16   10.10.2023
Вікторія Яковенко
Безправний водій у Харкові пропонував копам 50 тис. грн Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Водій, позбавлений права керування, намагався підкупити патрульних у Харкові.

Вранці 10 жовтня у Київському районі за порушення ПДР патрульні зупинили авто «HYUNDAI». При перевірці документів копи встановили, що водій позбавлений права керування, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік почав пропонувати патрульним 20 тисяч гривень хабаря. Правоохоронці неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за таку пропозицію. Однак водій на попередження не реагував, навпаки, наполягав на «розв’язанні питання на місці» та «підвищив ставки».

На місце копи викликали слідчих.

«На момент прибуття групи сума неправомірної вигоди сягнула 50 тисяч гривень. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі», – додали патрульні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій, позбавлений права керування, намагався підкупити патрульних у Харкові.".