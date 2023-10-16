Водій із підробленими правами попався на порушенні ПДР у Харкові
Вдень 16 жовтня у Слобідському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича “Daewoo Lanos” імовірно підроблене водійське посвідчення.
Водій, як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, порушив правила дорожнього руху. На посвідченні, яке він надав для перевірки, були відсутні необхідні захисні елементи, а шрифт було нанесено недрукованим способом.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 20:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 16 жовтня у Слобідському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича “Daewoo Lanos” імовірно підроблене водійське посвідчення.".