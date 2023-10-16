Live
  • Пн 16.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.28
  • 🟢

Водій із підробленими правами попався на порушенні ПДР у Харкові

Суспільство 20:33   16.10.2023
Олена Нагорна
Водій із підробленими правами попався на порушенні ПДР у Харкові

Вдень 16 жовтня у Слобідському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича “Daewoo Lanos” імовірно підроблене водійське посвідчення.

Водій, як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, порушив правила дорожнього руху. На посвідченні, яке він надав для перевірки, були відсутні необхідні захисні елементи, а шрифт було нанесено недрукованим способом.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Читайте також: Безправний водій у Харкові пропонував копам 50 тис. грн

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Хочуть захопити територію – Сирський про загострення під Куп’янськом і Лиманом
Хочуть захопити територію – Сирський про загострення під Куп’янськом і Лиманом
16.10.2023, 21:03
Водій із підробленими правами попався на порушенні ПДР у Харкові
Водій із підробленими правами попався на порушенні ПДР у Харкові
16.10.2023, 20:33
Осіння погода встановлюється в Харкові та області: прогноз на 17 жовтня
Осіння погода встановлюється в Харкові та області: прогноз на 17 жовтня
16.10.2023, 20:00
Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки
Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки
16.10.2023, 20:05
Як залишатися з домашнім інтернетом під час блекаутів. Інструкція
Як залишатися з домашнім інтернетом під час блекаутів. Інструкція
16.10.2023, 19:15
Генштаб: 12 разів атакували росіяни біля Синьківки та Іванівки на Харківщині
Генштаб: 12 разів атакували росіяни біля Синьківки та Іванівки на Харківщині
16.10.2023, 18:56

Новини за темою:

16:08
У Харкові буян лаявся матом на копів і називав себе “народом” (відео 18+)
11:53
У Харкові на вулиці напали на жінку: ймовірного грабіжника спіймали
10:58
Понад пів сотні п’яних водіїв зупинили на дорогах Харківщини за вихідні
12:39
19 п’яних водіїв спіймали на дорогах Харківщини вдень у суботу
21:24
На Салтівці перехожому бризнули в обличчя з балончика і відібрали годинник

Ви читали новину: «Водій із підробленими правами попався на порушенні ПДР у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 20:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 16 жовтня у Слобідському районі Харкова співробітники патрульної поліції виявили у керманича “Daewoo Lanos” імовірно підроблене водійське посвідчення.".