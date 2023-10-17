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На месте «прилета» по школе на Харьковщине весь день работали спасатели

Происшествия 08:29   17.10.2023
Оксана Горун
На месте «прилета» по школе на Харьковщине весь день работали спасатели

Бойцы ГСЧС тушили отдельные очаги пожара и разбирали завалы в школе в Боровой на Харьковщине, по которой накануне ударила армия РФ.

«В течение дня спасатели продолжили работу по ликвидации последствий вражеского обстрела в поселке Боровая Изюмского района, который произошел 15 октября. Они тушили отдельные очаги пожара в разрушенном учебном заведении, проводили аварийно-спасательные и поисковые работы. Работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС, в том числе пожарные из Луганщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение суток спасатели разбирали завалы разрушенного российским обстрелом частного дома в Дружелюбовке Боровской громады.

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«Погибшие не найдены», — проинформировали в ГСЧС.

По данным службы, за сутки на Харьковщине произошло четыре пожара. Один из них — из-за вражеского обстрела.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС тушили отдельные очаги пожара и разбирали завалы в школе в Боровой на Харьковщине, по которой накануне ударила армия РФ".