На месте «прилета» по школе на Харьковщине весь день работали спасатели

Бойцы ГСЧС тушили отдельные очаги пожара и разбирали завалы в школе в Боровой на Харьковщине, по которой накануне ударила армия РФ.

«В течение дня спасатели продолжили работу по ликвидации последствий вражеского обстрела в поселке Боровая Изюмского района, который произошел 15 октября. Они тушили отдельные очаги пожара в разрушенном учебном заведении, проводили аварийно-спасательные и поисковые работы. Работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС, в том числе пожарные из Луганщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также в течение суток спасатели разбирали завалы разрушенного российским обстрелом частного дома в Дружелюбовке Боровской громады.

«Погибшие не найдены», — проинформировали в ГСЧС.

По данным службы, за сутки на Харьковщине произошло четыре пожара. Один из них — из-за вражеского обстрела.