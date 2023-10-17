На месте «прилета» по школе на Харьковщине весь день работали спасатели
Бойцы ГСЧС тушили отдельные очаги пожара и разбирали завалы в школе в Боровой на Харьковщине, по которой накануне ударила армия РФ.
«В течение дня спасатели продолжили работу по ликвидации последствий вражеского обстрела в поселке Боровая Изюмского района, который произошел 15 октября. Они тушили отдельные очаги пожара в разрушенном учебном заведении, проводили аварийно-спасательные и поисковые работы. Работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС, в том числе пожарные из Луганщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также в течение суток спасатели разбирали завалы разрушенного российским обстрелом частного дома в Дружелюбовке Боровской громады.
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«Погибшие не найдены», — проинформировали в ГСЧС.
По данным службы, за сутки на Харьковщине произошло четыре пожара. Один из них — из-за вражеского обстрела.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, завалы, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС тушили отдельные очаги пожара и разбирали завалы в школе в Боровой на Харьковщине, по которой накануне ударила армия РФ".