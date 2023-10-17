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На місці “прильоту” по школі на Харківщині весь день працювали рятувальники

Події 08:29   17.10.2023
Оксана Горун
На місці “прильоту” по школі на Харківщині весь день працювали рятувальники

Бійці ДСНС гасили окремі осередки пожежі та розбирали завали в школі у Боровій на Харківщині, по якій напередодні вдарила армія РФ.

“Протягом дня рятувальники продовжили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу у селищі Борова Ізюмського району, який стався 15 жовтня. Вони гасили окремі осередки пожежі у зруйнованому навчальному закладі, проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Працювало 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС, у тому числі вогнеборці з Луганщини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також протягом доби рятувальники розбирали завали зруйнованого російським обстрілом приватного будинку у Дружелюбівці Борівської громади.

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“Загиблих не знайдено”, – поінформували в ДСНС.

За даними служби, за добу на Харківщині сталося чотири пожежі. Одна з них – через ворожий обстріл.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС гасили окремі осередки пожежі та розбирали завали в школі у Боровій на Харківщині, по якій напередодні вдарила армія РФ".