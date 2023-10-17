На місці “прильоту” по школі на Харківщині весь день працювали рятувальники
Бійці ДСНС гасили окремі осередки пожежі та розбирали завали в школі у Боровій на Харківщині, по якій напередодні вдарила армія РФ.
“Протягом дня рятувальники продовжили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу у селищі Борова Ізюмського району, який стався 15 жовтня. Вони гасили окремі осередки пожежі у зруйнованому навчальному закладі, проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Працювало 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС, у тому числі вогнеборці з Луганщини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також протягом доби рятувальники розбирали завали зруйнованого російським обстрілом приватного будинку у Дружелюбівці Борівської громади.
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“Загиблих не знайдено”, – поінформували в ДСНС.
За даними служби, за добу на Харківщині сталося чотири пожежі. Одна з них – через ворожий обстріл.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, завали, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС гасили окремі осередки пожежі та розбирали завали в школі у Боровій на Харківщині, по якій напередодні вдарила армія РФ".