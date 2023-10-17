В Харькове хотят переименовать железнодорожную станцию: началось обсуждение
Фото: Харьковский горсовет
Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» предлагают переименовать в «Харьков-Слободской».
17 октября стартовало соответствующее общественное обсуждение, сообщили в Харьковском горсовете.
В мэрии отметили, что предложение о переименовании получили от АО «Укрзалізниця».
Обсуждение проходит в форме электронных консультаций. Выразить свое мнение можно с 17 по 20 октября включительно.
Подать предложения (замечания) по переименованию можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-79-68.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» предлагают переименовать в «Харьков-Слободской».".