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В Харькове хотят переименовать железнодорожную станцию: началось обсуждение

Общество 14:21   17.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове хотят переименовать железнодорожную станцию: началось обсуждение Фото: Харьковский горсовет

Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» предлагают переименовать в «Харьков-Слободской».

17 октября стартовало соответствующее общественное обсуждение, сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии отметили, что предложение о переименовании получили от АО «Укрзалізниця».

Обсуждение проходит в форме электронных консультаций. Выразить свое мнение можно с 17 по 20 октября включительно.

Подать предложения (замечания) по переименованию можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-79-68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» предлагают переименовать в «Харьков-Слободской».".