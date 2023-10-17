В Харькове хотят переименовать железнодорожную станцию: началось обсуждение

Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» предлагают переименовать в «Харьков-Слободской».

17 октября стартовало соответствующее общественное обсуждение, сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии отметили, что предложение о переименовании получили от АО «Укрзалізниця».

Обсуждение проходит в форме электронных консультаций. Выразить свое мнение можно с 17 по 20 октября включительно.

Подать предложения (замечания) по переименованию можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-79-68.