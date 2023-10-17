У Харкові хочуть перейменувати залізничну станцію: почалось обговорення
Фото: Харківська міськрада
Залізничну станцію «Харків-Балашовський» пропонують перейменувати на «Харків-Слобідський».
17 жовтня стартувало відповідне громадське обговорення, повідомили у Харківській міськраді.
У мерії зазначили, що пропозицію щодо перейменування отримали від АТ «Укрзалізниця».
Обговорення проводиться в формі електронних консультацій. Висловити свою думку можна з 17 до 20 жовтня включно.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування можна, надіславши листа на адресу: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залізничну станцію «Харків-Балашовський» пропонують перейменувати на «Харків-Слобідський».".