У Харкові хочуть перейменувати залізничну станцію: почалось обговорення

Залізничну станцію «Харків-Балашовський» пропонують перейменувати на «Харків-Слобідський».

17 жовтня стартувало відповідне громадське обговорення, повідомили у Харківській міськраді.

У мерії зазначили, що пропозицію щодо перейменування отримали від АТ «Укрзалізниця».

Обговорення проводиться в формі електронних консультацій. Висловити свою думку можна з 17 до 20 жовтня включно.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування можна, надіславши листа на адресу: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.