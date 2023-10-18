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Любил землю. О трактористе, погибшем на Харьковщине, рассказали в поссовете

Происшествия 11:40   18.10.2023
Елена Нагорная
Любил землю. О трактористе, погибшем на Харьковщине, рассказали в поссовете Фото: Боровской поссовет

В результате подрыва трактора в деоккупированном селе Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области 17 октября погиб местный житель Василий Скрипник.

«Василий Иванович родился 16 февраля 1971 года и всю жизнь прожил в родном селе Пески-Радьковские. Любил родную землю, жил ею, занимался ведением личного сельского хозяйства, много работал. Был любящим мужем для своей жены и заботливым отцом двоих сыновей. Односельчане говорят о нем, как о порядочном, искреннем человеке с большим сердцем. Он имел много друзей и всегда был готов прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался», — пишет Боровский поселковый совет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, трагедия произошла 17 октября около 17:00. На вражеской мине в ходе полевых работ подорвался трактор — 53-летний водитель погиб на месте. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва трактора в деоккупированном селе Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области 17 октября погиб местный житель Василий Скрипник.".