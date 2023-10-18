Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді

Внаслідок підриву трактора у деокупованому селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області 17 жовтня загинув місцевий житель Василь Скрипнік.

“Василь Іванович народився 16 лютого 1971 року і все життя прожив у рідному селі Піски-Радьківські. Любив рідну землю, жив нею, займався веденням особистого селянського господарства, багато працював. Був люблячим чоловіком для своєї дружини та турботливим батьком двох синів. Односельці говорять про нього, як про порядну, щиру людину з великим серцем. Він мав багато друзів і завжди був готовий прийти на допомогу кожному, хто її потребував”, — пише Борівська селищна рада.

За даними Харківської обласної прокуратури, трагедія сталася 17 жовтня близько 17:00. На ворожій міні під час польових робіт підірвався трактор – 53-річний водій загинув на місці. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).