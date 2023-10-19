Когда стартует демонтаж подъезда 16-этажки на Ужвий, сообщили в мэрии Харькова

В пятницу, 20 октября, частично разрушенную шестнадцатиэтажку на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове начнут ограждать. Непосредственно работы по демонтажу второго подъезда должны начаться в конце следующей недели.

Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Евгений Пасенов, передают «Харьков Новости».

«В эту пятницу начнутся уже оградительные работы. То есть строительная площадка будет организовываться. На следующей неделе, думаю, уже будет смонтирован башенный кран. Если нам все позволит, а я не думаю, что нам что-то кроме ветра сможет помешать, то в конце следующей недели, я думаю, уже начнется работа», — предположил Пасенов.

Видео: «Харьков Новости»

По его словам, разбирать подъезд многоэтажки будут под наблюдением ГСЧС. Также, вероятно, будут присутствовать следователи, так как есть информация, что под завалами могут оставаться тела.

«После завершения демонтажа второго подъезда будет проведен технический осмотр объекта. Если потребуется, будет также проведена инструментальная экспертиза. И потом уже будет заключение экспертизы, что с ним. Пока он остается, ремонтируется и все в порядке», — добавил чиновник.

Напомним, на пресс-конференции 11 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что демонтаж подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 будет стоить 17 миллионов гривен.