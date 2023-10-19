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Коли стартує демонтаж під’їзду 16-поверхівки на Ужвій. Дані мерії Харкова

Суспільство 22:30   19.10.2023
Олена Нагорна
Коли стартує демонтаж під’їзду 16-поверхівки на Ужвій. Дані мерії Харкова

У п’ятницю, 20 жовтня, частково зруйновану шістнадцятиповерхівку на вулиці Наталії Ужвій, 82 в Харкові почнуть огороджувати. Безпосередньо роботи з демонтажу другого під’їзду мають розпочатися наприкінці наступного тижня. 

Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов, передають “Харків Новини”.

“У цю п’ятницю розпочнуться вже огороджувальні роботи. Тобто будівельний майданчик буде організовуватися. На наступному тижні, думаю, вже буде змонтовано баштовий кран. Якщо нам все дозволить, а я не думаю, що нам щось окрім вітру зможе завадити, то наприкінці наступного тижня, я думаю, вже розпочнеться робота”, – припустив Пасенов.

Відео: “Харків Новини”

За його словами, розбирати під’їзд багатоповерхівки будуть під наглядом ДСНС. Також, ймовірно, будуть присутні слідчі, оскільки є інформація, що під завалами можуть залишатися тіла.

“Після завершення демонтажу другого під’їзду буде проведений технічний огляд об’єкта. Якщо буде потрібно, буде також проведена інструментальна експертиза. І потім вже буде висновок експертизи, що з ним. Поки що він залишається, ремонтується і все гаразд”, – додав посадовець.

Нагадаємо, на пресконференції 11 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що демонтаж під’їзду дому на вулиці Наталії Ужвій, 82 коштуватиме 17 мільйонів гривень.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 22:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 20 жовтня, частково зруйновану шістнадцятиповерхівку на вулиці Наталії Ужвій, 82 в Харкові почнуть огороджувати. Безпосередньо роботи з демонтажу другого під’їзду мають розпочатися наприкінці наступного тижня. ".