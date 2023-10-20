Как не переплатить лишнего за полис КАСКО: советы харьковчанам

Полис страхования ОСГПО, обязательный для автовладельцев в Украине, не покрывает всех расходов в случае ДТП. Но при выборе более надежного способа страхования – КАСКО – нужно знать обо всех «подводных камнях». Как не заплатить слишком много и получить необходимое покрытие, рассказала Татьяна Щучьева, директор страховой компании Экспресс Страхование.



Какие есть программы страхования КАСКО и какая между ними разница? Как не запутаться в этом разнообразии и выбрать именно тот оптимальный вариант?

Выбор программ страхования КАСКО действительно разнообразен, и это, с одной стороны, предоставляет клиентам возможность выбрать вариант под собственные нужды. Не каждый автовладелец ориентируется в тонкостях автострахования и хочет разбираться в особенностях покрытия отдельных опций. Также необходимо выделить время для оценки полученных предложений от разных СК. Универсального «калькулятора» стоимости КАСКО для всех СК нет, поэтому рассмотрим пять основных критериев, влияющих на стоимость КАСКО.

● Возраст авто, марка и модель

Тариф страхования КАСКО на авто в возрасте до 4 лет будет ниже чем на 8-летнее авто. Основная причина этой зависимости – в соотношении платежа по КАСКО и стоимости ремонта на СТО. «Старшие» авто стоят дешевле, а стоимость запчастей на них на официальных СТО (и по экспертизе) не отличается от стоимости запчастей на новые. Также новые автомобили оснащены более современными системами безопасности, что снижает риск пришествия, а также объем ущерба. Объясню на следующем примере:

Вы приобрели авто в 2016 году стоимостью 15 тыс. долларов или 600 тыс. грн. Вам предложат КАСКО по тарифу 5,57% с франшизами 0,5/5. Платеж составит 33420 тыс. грн. Тарифы на КАСКО для новых авто стартуют от 3,45%, а стоимость таких авто – более 980 тыс. грн. Платеж составляет от 33,8 тыс. грн. Средняя стоимость ремонта авто в нашей СК за 7 месяцев 2023 г. на официальных СТО составила 41,3 тыс. грн.

● Франшиза

Безусловная франшиза – это часть ущерба, не возмещаемая страховщиком. Это доля участия клиента в риске, определяемая в процентах от страховой суммы. Увеличив франшизу можно значительно снизить стоимость КАСКО.

Все клиенты спрашивают поначалу «нулевые» франшизы. Однако это увеличивает затраты на КАСКО в среднем на 25-28%. «Золотой серединой» в нашей СК есть франшиза 0,5%. Языком цифр это участие клиента в затратах на восстановление авто, равных 0,5% от стоимости авто. Если авто стоит 500 тыс. грн, то участие клиента в расходах на ремонт равняется 2,5 тыс. грн. При этом мы помним о среднем размере ущерба, описанном в первом пункте. То есть наличие франшизы не означает, что теперь клиент все убытки будет покрывать сам.

● Перечень рисков, покрываемых договором

Все слышали о «Полном КАСКО», однако сущность этого понятия каждый понимает по-своему. Этот термин используется страховщиками, чтобы простым языком описать клиенту максимальный список рисков, от которых будет застраховано его авто. В этот перечень входят следующие события – ДТП, противоправные действия третьих лиц, стихийные явления, падение предметов, нападение животных, пожар, взрыв, незаконное завладение.

В последнее время страховщики возмещают еще и повреждения, произошедшие в результате военных действий, а именно действий мин, бомб, снарядов, других видов оружия (кроме оружия массового поражения), ранее являвшихся исключением из страховых случаев.

Интересный факт – многие европейские страховщики осуществляют выплату из КАСКО при ДТП с другими участниками только при условии, что их клиент был виновен в ДТП. В противном случае, если клиент не виновен в ДТП – он обратится за выплатой в свою же СК, но как потерпевший. А его страховая после компенсации расходов обратится с регрессным требованием к СК виновника. Таким образом, страховая уменьшает расход клиента на КАСКО.

В Украине такие программы тоже существуют, но их популярность пока очень низкая. Связано это с тем, что пока прямое урегулирование, то есть обращение потерпевшего за возмещением убытков к собственной СК, а не СК виновника, между страховщиками до сих пор не урегулировано на уровне законодательства. Следовательно, клиенту не удобно «бегать» между страховыми компаниями при разных обстоятельствах.

Есть клиенты, которым «Полное КАСКО» не требуется. Для них риск «похищения» является приоритетным в страховании КАСКО. Или наоборот, некоторые просят уменьшить расходы на КАСКО за счет исключения риска «угона» из перечня. Таким образом, под нужды клиента можно скомпоновать программу КАСКО.

● Опыт водителя, который будет пользоваться автомобилем

Связь между опытом и количеством ДТП понимают не только страховщики, тщательно ведущие статистику аварийности для формирования тарифа. Новичок будет «тренироваться» на «кошках» и приобретать опыт на практике. Поэтому на дорогах мы становимся внимательнее, когда видим автомобиль с пометкой «У». Именно поэтому страховщики увеличивают тарифы, если понимают, что страхователь водитель без опыта (или с минимальным опытом).

● Территория покрытия защитой КАСКО

С начала войны происходит масштабная миграция украинцев. Запрос на покрытие рисков по договору КАСКО вне Украины мы получаем от каждого третьего страхователя. Причем клиенты готовы осуществлять доплату за эту опцию, потому что стоимость восстановления автомобиля вне Украины впечатляет. Однако если клиент понимает, что ему достаточно покрытия рисков на территории Украины, он может сэкономить до 25% на КАСКО.

Есть ли возможность комбинировать условия страхования или есть только фиксированные программы?

15 лет опыта в автостраховании дали нам понимание: чем проще и понятнее условия страхования, тем лучше их будут воспринимать и выбирать клиенты. Поэтому сейчас мы предлагаем выбрать наиболее выгодную из четырех имеющихся. Каждая из них предоставляет возможность клиенту оплачивать платеж с рассрочкой на 4 части без удорожания, выбирать в рамках программы франшизы от 0 до 10%, получать снижение тарифа благодаря управлению автомобилями более опытными водителями и воспользоваться опцией «покрытие военных рисков». Разница между программами состоит в том, что их сервисное наполнение сформировано под марку автомобиля и возраст.

Чем отличается программа «КАСКО Комфорт»?

Программа «КАСКО Комфорт» – это некий «конструктор», позволяющий подобрать индивидуальные условия страхования КАСКО. Это тот же продукт КАСКО с гибкими условиями, позволяющими заключить договор на условиях оптимального для клиента соотношения «покрытие – стоимость». Вот основные составляющие, которые сформируют для клиента его «персональное» КАСКО:

● выбор рисков от полного (все риски) до частичного покрытия КАСКО (например, без покрытия риска «Незаконное завладение»);

● выбор срока действия договора: от 1 месяца до года;

● выбор франшиз по риску «Незаконное завладение» и по другим рискам;

● учет или не учет износа деталей (эта опция пользуется популярностью у клиентов, авто которых старше 7 лет);

● территория действия покрытия: только Украина или Украина и Европа;

● количество, стаж и возраст водителей, допущенных к управлению;

● возможность воспользоваться опцией 50/50, позволяющей сэкономить на КАСКО 50% в случае если за период действия договора не произошло никакого страхового случая.

На что нужно обратить внимание, чтобы выбрать оптимальный вариант страховки?

В первую очередь необходимо определиться с индивидуальными потребностями. Например, ответить себе на следующие вопросы:

● Нужно ли мне полное КАСКО или достаточно частичного?

Если клиент много ездит за рулем, тогда риски – ДТП, падение предметов – точно ему нужны. Если страхователь хочет оставлять автомобиль в удобном для себя месте без боязни — риск «угона» и «противоправные действия третьих лиц» следует оставить в договоре КАСКО. Я уже не говорю об актуальной опции «страхования от военных рисков».

● На какой срок я хочу застраховать авто – ведь есть варианты от 1-го месяца до 1-го года.

● Буду ли я выезжать за границу на авто в течение действия договора КАСКО?

● Какая разница в стоимости страхования КАСКО при тарифе 0% и 0,5% по сравнению с размером моей доплаты к ремонту авто?

Когда клиент тщательно выяснит для себя эти вопросы, он сможет не только надежно защитить свой автомобиль, но и значительно уменьшить расходы на полис страхования. А если у него останутся вопросы или какие-то аспекты недостаточно понятны, наши специалисты СК «Экспресс Страхование» всегда придут на помощь.

Источник: OBOZREVATEL