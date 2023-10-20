Як не переплатити зайвого за поліс КАСКО: поради харків’янам

Поліс страхування ОСЦПВ, який є обов’язковим для автовласників в Україні, не покриває всіх витрат у разі ДТП. Але при виборі більш надійного способу страхування – КАСКО – треба знати про всі «підводні камені». Як не заплатити занадто багато та отримати необхідне покриття, розповіла Тетяна Щучьєва, директор страхової компанії «Експрес Страхування».

Які є програми страхування КАСКО та яка між ними різниця? Як не заплутатися у цьому різноманітті та обрати саме той оптимальний варіант?

Вибір програм страхування КАСКО дійсно різноманітний, і це з одного боку надає клієнтам можливість обрати варіант під власні потреби. Не кожен автовласник орієнтується в тонкощах автострахування та бажає розбиратись в особливостях покриття окремих опцій. Також необхідно виділити час для оцінки отриманих пропозицій від різних СК. Універсального “калькулятора” вартості КАСКО для всіх СК не існує, тому розглянемо п’ять основних критеріїв, які впливають на вартість КАСКО.

Вік авто, марка та модель

Тариф страхування КАСКО на авто віком до 4-х років буде нижче ніж на 8-річне авто. Основна причина цієї залежності – у співвідношенні платежу з КАСКО та вартості ремонту на СТО. “Старші” авто коштують дешевше, а вартість запчастин на них на офіційних СТО (та за експертизою) не відрізняється від вартості запчастин на нові. Також нові автомобілі оснащені більш сучасними системами безпеки, що знижує ризик настання пригоди, а також обсяг збитків. Поясню на такому прикладі:

Ви придбали авто 2016 року вартістю 15 тис. доларів або 600 тис. грн. Вам запропонують КАСКО за тарифом 5,57% с франшизами 0,5/5. Платіж складе 33 420 тис. грн. Тарифи на КАСКО для нових авто стартують від 3,45%, а вартість таких авто – більш як 980 тис. грн. Платіж складає від 33,8 тис. грн. Середня вартість ремонту авто в нашій СК за 7 місяців 2023 року на офіційних СТО склала 41,3 тис. грн.

Франшиза

Безумовна франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується страховиком. Це частка участі клієнта у ризику, яка визначається у відсотках від страхової суми. Збільшивши франшизу, можна значно знизити вартість КАСКО.

Всі клієнти запитують спочатку “нульові” франшизи. Однак, це збільшує витрати на КАСКО в середньому на 25-28%. “Золотою серединою” в нашій СК є франшиза 0,5%. Мовою цифр, це участь клієнта у витратах на відновлення авто, які дорівнюють 0,5% від вартості авто. Якщо авто коштує 500 тис. грн, то участь клієнта в витратах на ремонт дорівнює 2,5 тис. грн. При цьому, ми пам’ятаємо про середній розмір збитку, описаний в першому пункті. Тобто, наявність франшизи не означає, що тепер клієнт всі збитки буде покривати сам.

Перелік ризиків, які покриваються договором

Всі чули про “Повне КАСКО”, однак сутність цього поняття кожен розуміє по-своєму. Цей термін використовується страховиками, щоб простою мовою описати клієнту максимальний перелік ризиків, від яких буде застраховане його авто. В цей перелік входять такі події – ДТП, протиправні дії третіх осіб, стихійні явища, падіння предметів, напад тварин, пожежа, вибух, незаконне заволодіння.

Останнім часом страховики відшкодовують ще й пошкодження, які стались внаслідок воєнних дій, а саме дій мін, бомб, снарядів, інших видів зброї (крім зброї масового ураження), які раніше були виключенням зі страхових випадків.

Цікавий факт – багато європейських страховиків здійснюють виплату з КАСКО при ДТП з іншими учасниками лише за умови, що їхній клієнт був винний у ДТП. В протилежному випадку, якщо клієнт не винен у ДТП – він звернеться за виплатою до своєї ж СК, але як потерпілий. А його страхова після компенсації витрат звернеться з регресною вимогою до СК винуватця. Таким чином, страхова зменшує витрати клієнта на КАСКО.

В Україні такі програми також існують, але їхня популярність поки дуже низька. Пов’язано це з тим, що поки Пряме врегулювання, тобто звернення потерпілого за відшкодуванням збитків до власної СК, а не СК винуватця, між страховиками досі не врегульовано на рівні законодавства. Отже, клієнту не зручно “бігати” між страховими компаніями при різних обставинах.

Є клієнти, котрим “Повне КАСКО” не потрібне. Для них ризик “викрадення” є пріоритетним в страхуванні КАСКО. Або навпаки, деякі просять зменшити витрати на КАСКО коштом виключення ризику “викрадення” з переліку. Таким чином, під потреби клієнта можна скомпонувати програму КАСКО.

Досвід водія, який буде користуватись автомобілем

Зв’язок між досвідом та кількістю ДТП розуміють не тільки страховики, які ретельно ведуть статистику аварійності для формування тарифу. Новачок буде “тренуватись” на “кішках” та здобувати досвід на практиці. Тож на дорогах ми стаємо більш уважними, коли бачимо автівку з позначкою “У”. Саме тому страховики збільшують тарифи, якщо розуміють, що страхувальник – водій без досвіду (або з мінімальним досвідом).

Територія покриття захистом КАСКО

З початку війни відбувається масштабна міграція українців. Запит на покриття ризиків за договором КАСКО поза межами України ми отримуємо від кожного третього страхувальника. Причому клієнти готові здійснювати доплату за цю опцію, бо вартість відновлення автомобіля поза межами України вражає. Однак, якщо клієнт розуміє, що йому достатньо покриття ризиків на території України, він може зекономити до 25% на КАСКО.

Чи є можливість комбінувати умови страхування або є тільки фіксовані програми?

15 років досвіду в автострахуванні дали нам розуміння: чим простіші та зрозуміліші будуть умови страхування, тим краще їх будуть сприймати та обирати клієнти. Тому зараз ми пропонуємо обрати найбільш вигідну з чотирьох наявних. Кожна з них надає можливість клієнту оплачувати платіж з розстрочкою на 4 частини без здороження, обирати в рамках програми франшизи від 0 до 10%, отримувати зниження тарифу завдяки керуванню авто більш досвідченими водіями та скористатися опцією “покриття військових ризиків”. Різниця між програмами полягає в тому, що їхнє сервісне наповнення сформовано під марку автомобіля та його вік.

Чим відрізняється програма “КАСКО Комфорт”?

Програма “КАСКО Комфорт” – це такий собі “конструктор”, який дозволяє підібрати індивідуальні умови страхування КАСКО. Це той самий продукт КАСКО з гнучкими умовами, які дозволяють укласти договір на умовах оптимального для клієнта співвідношення “покриття – вартість”. Ось основні складові, які сформують для клієнта його “персональне” КАСКО:

вибір ризиків від повного (всі ризики) до часткового покриття КАСКО (наприклад, без покриття ризику “Незаконне заволодіння”);

вибір строку дії договору: від 1 місяця до року;

вибір франшиз за ризиком “Незаконне заволодіння” та по інших ризиках;

врахування чи не врахування зносу деталей (ця опція користується популярністю у клієнтів, авто яких старше 7 років);

територія дії покриття: тільки Україна або Україна та Європа;

кількість, стаж та вік водіїв, допущених до керування;

можливість скористатись опцією 50/50, яка дозволяє зекономити на КАСКО 50% в разі якщо за період дії договору не сталось жодного страхового випадку.

На що слід звернути увагу, щоб обрати оптимальний варіант страховки?

В першу чергу необхідно визначитись з індивідуальними потребами. Наприклад, відповісти собі на такі питання:

Чи потрібно мені “повне КАСКО” або достатньо “часткового”?

Якщо клієнт багато їздить за кермом, тоді ризики – ДТП, падіння предметів – точно йому потрібні. Якщо, страхувальник хоче залишати автомобіль у зручному для себе місці без остраху – ризик “викрадення” та “протиправні дії третіх осіб” варто залишити в договорі КАСКО. Я вже не кажу про актуальну опцію “страхування від військових ризиків”.

На який строк я хочу застрахувати авто – адже є варіанти від 1-го місяця й до 1-го року.

Чи буду я виїжджати за кордон на авто протягом дії договору КАСКО?

Яка різниця у вартості страхування КАСКО при тарифі 0% та 0,5% в порівнянні з розміром моєї доплати до ремонту авто?

Коли клієнт ретельно з’ясує для себе ці питання, він зможе не тільки надійно захистити своє авто, але й значно зменшити витрати на поліс страхування. А якщо в нього залишаться питання, або якісь аспекти не досить зрозумілі, наші фахівці СК “Експрес Страхування” завжди прийдуть на допомогу.

Джерело: OBOZREVATEL