10 взрослых и 7 детей эвакуировали из Боровой в Харьковской области
Помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с волонтерами посетили поселок Боровая и помогли эвакуировать местных жителей, сообщили в Нацполиции.
Из населенного пункта эвакуировали 17 человек, из них 7 детей. В частности, мать с тремя маленькими детьми, самому меньшему всего полгода.
Всех граждан привезли в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волонтер, дети, Нацполиция, полицейский, принудительная эвакуация, семьи, Харьков, Харьковская область, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 16:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с волонтерами посетили поселок Боровая и помогли эвакуировать местных жителей, сообщили в Нацполиции. ".