10 взрослых и 7 детей эвакуировали из Боровой в Харьковской области

Помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с волонтерами посетили поселок Боровая и помогли эвакуировать местных жителей, сообщили в Нацполиции.

Из населенного пункта эвакуировали 17 человек, из них 7 детей. В частности, мать с тремя маленькими детьми, самому меньшему всего полгода.

Всех граждан привезли в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.

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