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10 взрослых и 7 детей эвакуировали из Боровой в Харьковской области

Общество 16:01   28.10.2023
Оксана Якушко
10 взрослых и 7 детей эвакуировали из Боровой в Харьковской области

Помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с волонтерами посетили  поселок Боровая и помогли эвакуировать местных жителей, сообщили в Нацполиции. 

Из населенного пункта эвакуировали 17 человек, из них 7 детей. В частности, мать с тремя маленькими детьми, самому меньшему всего полгода.

Всех граждан привезли в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 16:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков вместе с волонтерами посетили  поселок Боровая и помогли эвакуировать местных жителей, сообщили в Нацполиции. ".