10 дорослих і 7 дітей евакуювали з Борової на Харківщині

Помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков разом із волонтерами відвідали селище Борова та допомогли евакуювати місцевих мешканців, повідомили у Нацполіції.

З населеного пункту евакуювали 17 осіб, із них 7 дітей. Зокрема, мати з трьома маленькими дітьми, щонайменше півроку.

Усіх громадян привезли до Харкова, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.

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