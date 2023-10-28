10 дорослих і 7 дітей евакуювали з Борової на Харківщині
Помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков разом із волонтерами відвідали селище Борова та допомогли евакуювати місцевих мешканців, повідомили у Нацполіції.
З населеного пункту евакуювали 17 осіб, із них 7 дітей. Зокрема, мати з трьома маленькими дітьми, щонайменше півроку.
Усіх громадян привезли до Харкова, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: волонтер, дети, евакуація, Нацполиция, полицейский, принудительная эвакуация, семьи, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 16:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков разом із волонтерами відвідали селище Борова та допомогли евакуювати місцевих мешканців, повідомили у Нацполіції.".