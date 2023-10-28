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10 дорослих і 7 дітей евакуювали з Борової на Харківщині

Суспільство 16:01   28.10.2023
Оксана Якушко
10 дорослих і 7 дітей евакуювали з Борової на Харківщині

Помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков разом із волонтерами відвідали селище Борова та допомогли евакуювати місцевих мешканців, повідомили у Нацполіції.

З населеного пункту евакуювали 17 осіб, із них 7 дітей. Зокрема, мати з трьома маленькими дітьми, щонайменше півроку.

Усіх громадян привезли до Харкова, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 16:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков разом із волонтерами відвідали селище Борова та допомогли евакуювати місцевих мешканців, повідомили у Нацполіції.".