Терехов рассказал, сколько транспорта и дорог уничтожили в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в День автомобилиста и дорожника привел печальную статистику о результатах российских обстрелов.

«Обстрелами было уничтожено 70% коммунальных автобусов, 50% трамваев и более 25% троллейбусов, повреждено 35 км контактной сети и почти половина всех дорог Харькова», — сообщил Терехов в telegram.

При этом он подчеркнул, что даже в худшие времена движение в городе не останавливалось (хотя метрополитен длительное время работал только в качестве укрытия).

«Я убежден, что постепенно мы восстановим все разрушенное врагом», — дополнил мэр Харькова.

Напомним, проезд в городском транспорте Харькова сейчас — бесплатный для пассажиров. Расходы метрополитена и горэлектротранса покрывают из городского бюджета. Впрочем, в мэрии не уверены, что смогут обеспечивать это и далее, если город лишат части доходов — а именно сбора НДФЛ военнослужащих, речь идет о потере более 3 млрд грн для городского бюджета.