Терехов рассказал, сколько транспорта и дорог уничтожили в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в День автомобилиста и дорожника привел печальную статистику о результатах российских обстрелов.
«Обстрелами было уничтожено 70% коммунальных автобусов, 50% трамваев и более 25% троллейбусов, повреждено 35 км контактной сети и почти половина всех дорог Харькова», — сообщил Терехов в telegram.
При этом он подчеркнул, что даже в худшие времена движение в городе не останавливалось (хотя метрополитен длительное время работал только в качестве укрытия).
«Я убежден, что постепенно мы восстановим все разрушенное врагом», — дополнил мэр Харькова.
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Напомним, проезд в городском транспорте Харькова сейчас — бесплатный для пассажиров. Расходы метрополитена и горэлектротранса покрывают из городского бюджета. Впрочем, в мэрии не уверены, что смогут обеспечивать это и далее, если город лишат части доходов — а именно сбора НДФЛ военнослужащих, речь идет о потере более 3 млрд грн для городского бюджета.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: знищили, обстрелы, терехов, транспорт, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 13:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в День автомобилиста и дорожника привел печальную статистику о результатах российских обстрелов".