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Терехов розповів, скільки транспорту та доріг знищили в Харкові

Події 13:41   29.10.2023
Оксана Горун
Терехов розповів, скільки транспорту та доріг знищили в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у День автомобіліста та дорожника навів сумну статистику про наслідки російських обстрілів.

“Обстрілами було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі та майже половина всіх доріг Харкова”, – повідомив Терехов у телеграмі.

При цьому він підкреслив, що навіть у найгірші часи рух у місті не зупинявся (хоча метрополітен тривалий час працював лише як укриття).

“Я переконаний, що поступово ми відновимо все зруйноване ворогом”, – доповнив мер Харкова.

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Нагадаємо, проїзд у міському транспорті Харкова зараз – безплатний для пасажирів. Витрати метрополітену та міськелектротрансу покривають із міського бюджету. Втім, у мерії не впевнені, що зможуть забезпечувати це й надалі, якщо місто позбавлять частини доходів – а саме збору ПДФО військовослужбовців, йдеться про втрату понад 3 млрд грн для міського бюджету.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 13:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у День автомобіліста та дорожника навів сумну статистику про наслідки російських обстрілів".