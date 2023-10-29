Терехов розповів, скільки транспорту та доріг знищили в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов у День автомобіліста та дорожника навів сумну статистику про наслідки російських обстрілів.
“Обстрілами було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі та майже половина всіх доріг Харкова”, – повідомив Терехов у телеграмі.
При цьому він підкреслив, що навіть у найгірші часи рух у місті не зупинявся (хоча метрополітен тривалий час працював лише як укриття).
“Я переконаний, що поступово ми відновимо все зруйноване ворогом”, – доповнив мер Харкова.
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Нагадаємо, проїзд у міському транспорті Харкова зараз – безплатний для пасажирів. Витрати метрополітену та міськелектротрансу покривають із міського бюджету. Втім, у мерії не впевнені, що зможуть забезпечувати це й надалі, якщо місто позбавлять частини доходів – а саме збору ПДФО військовослужбовців, йдеться про втрату понад 3 млрд грн для міського бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 13:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у День автомобіліста та дорожника навів сумну статистику про наслідки російських обстрілів".