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В Харькове мужчина отравился угарным газом — ГСЧС

Происшествия 08:48   29.10.2023
Оксана Горун
В Харькове мужчина отравился угарным газом — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар, из-за которого пострадал 69-летний мужчина, произошел в Харькове утром 28 октября.

«На одном из пожаров, произошедшем 28 октября в 07:21 в Основянском районе Харькова из-за неосторожного обращения с огнем, спасен 69-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, огонь возник в квартире на первом этаже двухэтажки. Площадь пожара была небольшой — пять квадратных метров. Его ликвидировали в 8:15.

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В целом за сутки бойцы ГСЧС Харьковщины 11 раз выезжали тушить пожары. А также 34 раза — на помощь коммунальным службам и жителям региона. В основном, эти выезды были связаны с последствиями стихии.  Только в Харькове с проезжей части и из жилых кварталов спасатели убрали 24 упавших дерева.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар, из-за которого пострадал 69-летний мужчина, произошел в Харькове утром 28 октября".