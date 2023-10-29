В Харькове мужчина отравился угарным газом — ГСЧС

Пожар, из-за которого пострадал 69-летний мужчина, произошел в Харькове утром 28 октября.

«На одном из пожаров, произошедшем 28 октября в 07:21 в Основянском районе Харькова из-за неосторожного обращения с огнем, спасен 69-летний мужчина. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, огонь возник в квартире на первом этаже двухэтажки. Площадь пожара была небольшой — пять квадратных метров. Его ликвидировали в 8:15.

В целом за сутки бойцы ГСЧС Харьковщины 11 раз выезжали тушить пожары. А также 34 раза — на помощь коммунальным службам и жителям региона. В основном, эти выезды были связаны с последствиями стихии. Только в Харькове с проезжей части и из жилых кварталов спасатели убрали 24 упавших дерева.