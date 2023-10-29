У Харкові чоловік отруївся чадним газом – ДСНС

Пожежа, через яку постраждав 69-річний чоловік, сталася у Харкові вранці 28 жовтня.

“На одній з пожеж, що сталася 28 жовтня о 07:21 в Основ’янському районі Харкова через необережне поводження з вогнем, врятовано 69-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, вогонь виник у квартирі на першому поверсі двоповерхівки. Площа пожежі була невеликою – п’ять квадратних метрів. Її ліквідували о 8:15.

Загалом за добу бійці ДСНС Харківщини 11 разів виїжджали гасити пожежі. А також 34 рази – на допомогу комунальним службам та мешканцям регіону. Здебільшого ці виїзди були пов’язані з наслідками стихії. Тільки в Харкові з проїжджої частини та з житлових кварталів рятувальники прибрали 24 дерева, що впали.