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У Харкові чоловік отруївся чадним газом – ДСНС

Події 08:48   29.10.2023
Оксана Горун
У Харкові чоловік отруївся чадним газом – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа, через яку постраждав 69-річний чоловік, сталася у Харкові вранці 28 жовтня.

“На одній з пожеж, що сталася 28 жовтня о 07:21 в Основ’янському районі Харкова через необережне поводження з вогнем, врятовано 69-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, вогонь виник у квартирі на першому поверсі двоповерхівки. Площа пожежі була невеликою – п’ять квадратних метрів. Її ліквідували о 8:15.

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Загалом за добу бійці ДСНС Харківщини 11 разів виїжджали гасити пожежі. А також 34 рази – на допомогу комунальним службам та мешканцям регіону. Здебільшого ці виїзди були пов’язані з наслідками стихії. Тільки в Харкові з проїжджої частини та з житлових кварталів рятувальники прибрали 24 дерева, що впали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 08:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, через яку постраждав 69-річний чоловік, сталася у Харкові вранці 28 жовтня".