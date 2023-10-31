«Мясные штурмы» РФ — ISW заявил о неэффективности «Шторм Z»

Институт изучения войны (ISW) проанализировал применение россиянами подразделений «Шторм Z» в боях под Авдеевкой. Такие же «штрафные войска» армия РФ кидает в бои на Харьковщине — под Купянском.

«Российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения «Шторм Z», состоящие преимущественно из новобранцев-заключенных, для лобовых атак под руководством пехоты, которые сильно истощают силы», — отметили аналитики.

Ссылаясь на данные как украинских, так и российских источников, Институт изучения войны сообщил о ведении россиянами «мясных штурмов» под Авдеевкой.

«Представитель Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил 30 октября, что российские войска готовятся к проведению «мясных атак» (разговорный жаргон, обозначающий лобовые атаки пехоты) под Авдеевкой и готовят штурмовые подразделения «Шторм Z» к будущим атакам без оборудования. Российский военный блогер, предположительно служащий на Авдеевском направлении, заявил, что «мясные атаки» — это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки с целью подавления украинских огневых позиций. Военный блогер заявил, что, когда два российских полка бок о бок проводят «мясные атаки», шов между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак. Другой российский военный блогер утверждал, что штурмовые отряды «Шторм Z» на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута зачастую уничтожаются за несколько дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава», — перечислили имеющиеся сведения в ISW.

Российские так называемые «военкоры» уже открыто жалуются, что командование не учитывает мнения командиров своих штурмовых отрядов, а сами подразделения вводят в бой без разведки, связи и артиллерийской поддержки. Эвакуацию раненых практически не проводят или же делают это без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

«Один военный блогер заявил, что эти факторы способствуют тому, что подразделения «Шторм Z» превращаются в «хлам» до того, как достигнуты какие-либо значимые результаты. ISW неоднократно сообщал о неэффективности подразделений «Шторм Z», — подытожили аналитики.