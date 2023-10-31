Live
  • Вт 31.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.56

«Мясные штурмы» РФ — ISW заявил о неэффективности «Шторм Z»

Мир 07:59   31.10.2023
Оксана Горун
«Мясные штурмы» РФ — ISW заявил о неэффективности «Шторм Z»

Институт изучения войны (ISW) проанализировал применение россиянами подразделений «Шторм Z» в боях под Авдеевкой. Такие же «штрафные войска» армия РФ кидает в бои на Харьковщине — под Купянском.

«Российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения «Шторм Z», состоящие преимущественно из новобранцев-заключенных, для лобовых атак под руководством пехоты, которые сильно истощают силы», — отметили аналитики.

Ссылаясь на данные как украинских, так и российских источников, Институт изучения войны сообщил о ведении россиянами «мясных штурмов» под Авдеевкой.

«Представитель Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил 30 октября, что российские войска готовятся к проведению «мясных атак» (разговорный жаргон, обозначающий лобовые атаки пехоты) под Авдеевкой и готовят штурмовые подразделения «Шторм Z» к будущим атакам без оборудования. Российский военный блогер, предположительно служащий на Авдеевском направлении, заявил, что «мясные атаки» — это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки с целью подавления украинских огневых позиций. Военный блогер заявил, что, когда два российских полка бок о бок проводят «мясные атаки», шов между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак. Другой российский военный блогер утверждал, что штурмовые отряды «Шторм Z» на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута зачастую уничтожаются за несколько дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава», — перечислили имеющиеся сведения в ISW.

Читайте также: На Купянском направлении у РФ большое количество отказников и дезертиров – ВСУ

Российские так называемые «военкоры» уже открыто жалуются, что командование не учитывает мнения командиров своих штурмовых отрядов, а сами подразделения вводят в бой без разведки, связи и артиллерийской поддержки. Эвакуацию раненых практически не проводят или же делают это без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

«Один военный блогер заявил, что эти факторы способствуют тому, что подразделения «Шторм Z» превращаются в «хлам» до того, как достигнуты какие-либо значимые результаты. ISW неоднократно сообщал о неэффективности подразделений «Шторм Z», — подытожили аналитики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
31.10.2023, 10:00
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
31.10.2023, 15:31
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
Житель Харьковщины подорвался у себя во дворе: мужчину госпитализировали
31.10.2023, 14:35
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
ООН выяснила, что за смертельным ударом по селу Гроза на Харьковщине стоит РФ
31.10.2023, 15:00
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
Армия РФ ночью обстреляла Харьковщину, есть разрушения — Синегубов
31.10.2023, 08:26
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы
31.10.2023, 16:10

Новости по теме:

08:07
ISW заявил, что в РФ усиливается межэтническая и межрелигиозная напряженность
07:41
Потери под Авдеевкой надолго подорвут наступательные возможности РФ — ISW
07:48
Подтвержденных успехов у РФ под Купянском нет — ISW
07:42
РФ атакует по ночам новыми дронами: ISW дал подробности про «газонокосилки»
08:03
ISW о ситуации под Купянском: вновь сообщают о продвижении россиян

Вы читали новость: ««Мясные штурмы» РФ — ISW заявил о неэффективности «Шторм Z»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал применение россиянами подразделений «Шторм Z» в боях под Авдеевкой. Такие же «штрафные войска» армия РФ кидает в бои на Харьковщине — под Купянском".