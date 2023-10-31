“М’ясні штурми” РФ – ISW заявив про неефективність “Шторм Z”

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував застосування росіянами підрозділів “Шторм Z” у боях під Авдіївкою. Такі ж “штрафні війська” армія РФ кидає у бої на Харківщині – під Куп’янськом.

“Російські війська продовжують використовувати штурмові підрозділи “Шторм Z”, які складаються переважно з новобранців-в’язнів, для лобових атак під керівництвом піхоти, які сильно виснажують сили”, – зазначили аналітики.

Посилаючись на дані як українських, так і російських джерел, Інститут вивчення війни повідомив про ведення росіянами “м’ясних штурмів” під Авдіївкою.

“Представник Таврійської групи військ України полковник Олександр Штупун заявив 30 жовтня, що російські війська готуються до проведення “м’ясних атак” (розмовний жаргон, що позначає лобові атаки піхоти) під Авдіївкою та готують штурмові підрозділи “Шторм Z” до майбутніх атак без обладнання. Російський військовий блогер, який імовірно служить на Авдіївському напрямку, заявив, що “м’ясні атаки” — це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки з метою придушення українських вогневих позицій. Військовий блогер заявив, що, коли два російські полки пліч-о-пліч проводять “м’ясні атаки”, шов між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак. Інший російський військовий блогер стверджував, що штурмові загони “Шторм Z” на авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута найчастіше знищуються за кілька днів активних дій і в середньому втрачають від 40 відсотків особового складу”, – перерахували наявні дані в ISW.

Російські так звані “військкори” вже відкрито скаржаться, що командування не враховує думки командирів своїх штурмових загонів, а самі підрозділи вводять у бій без розвідки, зв’язку та артилерійської підтримки. Евакуацію поранених практично не проводять або здійснюють без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат.

“Один військовий блогер заявив, що ці фактори сприяють тому, що підрозділи “Шторм Z” перетворюються на “мотлох” до того, як досягнуто якихось значних результатів. ISW неодноразово повідомляв про неефективність підрозділів “Шторм Z”, – підсумували аналітики.