Гладил руками грудь. На Харьковщине пожилой руководитель кружка совращал детей
Под круглосуточный домашний арест отправили 83-летнего руководителя туристического кружка для школьников из Шаровского лицея, подозреваемого в совращении несовершеннолетних девушек.
«Все это происходило в начале учебного года 2021-2022. Тогда дети отказались ходить в кружок. Но из-за страха и стыда не назвали родителям истинные причины. История выплыла наружу только когда одна из девочек решилась рассказать своей маме», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Девочка рассказала, что во время занятий руководитель кружка гладил руками ее грудь и половые органы. Она пыталась сопротивляться, вырываться, но подозреваемый всегда делал это, когда одевал детей в туристическое снаряжение, заявил Болвинов.
«Еще две жертвы, которые уже тоже дали показания – одноклассницы этой девушки. Они тоже ходили в туристический кружок и все настаивают: он делал это намеренно. Дети убирали руки от себя, откровенно показывали, что это им неприятно. Но педофил совершал такое сексуальное насилие над шестиклассницами не раз. Пользовался тем, что на занятиях не было других взрослых», – добавил Болвинов.
Он добавил, что коллектив лицея, руководители кружков, учителя встали на сторону своего коллеги и дают ему лучшие характеристики. Несмотря на это, следователи вручили мужчине подозрение.
Сейчас он по решению суда под круглосуточным домашним арестом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, кружок, лицей, полиция, совращал, ученики, харьковщина, Шаровский;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под круглосуточный домашний арест отправили 83-летнего руководителя туристического кружка для школьников из Шаровского лицея, подозреваемого в совращении несовершеннолетних девушек.".