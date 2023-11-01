«Гладив руками груди». На Харківщині літній керівник гуртка розбещував дітей

Під цілодобовий домашній арешт відправили 83-річного керівника туристичного гуртка для школярів з Шарівського ліцею, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат.

«Все це відбувалося на початку навчального року 2021-2022. Тоді діти відмовилися ходити до гуртка. Але через страх та сором не назвали батькам справжні причини. Історія виплила назовні лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Дівчинка розповіла, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди та статеві органи. Вона намагалася пручатися, вириватися, але підозрюваний завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, заявив Болвінов.

«Ще дві жертви, які вже також дали свідчення – однокласниці цієї дівчини. Вони теж ходили до туристичного гуртка і всі наполягають: він робив це умисно. Діти прибирали його руки від себе, відверто показували, що це їм неприємно. Але педофіл вчиняв таке сексуальне насильство над шестикласницями не один раз. Користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих», – додав Болвінов.

Він додав, що колектив ліцею, керівники гуртків, вчителі стали на бік свого колеги та дають йому найкращі характеристики. Попри це слідчі вручили чоловіку підозру.

Зараз він, за рішенням суду, під цілодобовим домашнім арештом.