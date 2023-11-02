Тренера запідозрили в розбещенні дітей: його вихованці заявляють про наклеп

Вихованці 83-річного тренера, керівника туристичного гуртка для школярів із Шарівського ліцею, обурилися підозрами на його адресу, які оприлюднив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Під постом Болвінова у фейсбуці зібралося вже 33 коментарі – здебільшого пишуть обурені вихованці заслуженого тренера з туризму. Вони стверджують: на їх викладача звели наклеп, і пропонують розібратися з самими підлітками, які заявили про домагання.

“Наші діти до нього всі ходили на туризм, він дуже хороша людина, всі покоління виховав, а тут прям ось… у сім’ї розберіться на початку”, – написала Інна Кравець.

“Я є вихованкою цього тренера. Жодного разу не було натяку на такі речі, про які ви пишете у своєму повідомленні. Тренер дуже хороша людина. І щоб робити висновки та писати повідомлення треба мати вагомі аргументи”, – підтримала Марина Ніколаєнко.

“Знаю цього тренера понад 30 років. Сам є його вихованцем. Це дуже заслужена і шанована людина. Дуже багато хлопчиків і дівчаток займалося у нього в секції та за цей час не було навіть натяку на ту нісенітницю, яку тут на нього написали”, – прокоментував Олексій Дьяченко.

Одна з коментаторів Ганна Мкртчян озвучила свою версію причин, через які виник “педофільський скандал”.

“Батько-тиран поводив себе абьюзивно з донькою, вона своєю чергою не вчилася, прогулювала школу, курить та вчить цьому своїх друзів ц 11 років (про це говорять всі сусіди). Та при черговій сварці з батьком вона, щоб уникнути покарання і чергового побиття, сказала ці слова про тренера. Потім відступати вже було запізно і вона почала просити друзів підтвердити її слова. Дякувати, не всі діти безхребетні й деякі з тих, які спочатку звинуватили в таких діях тренера, потім таки зізналися, що збрехали, бо їх дуже про це просили”, – написала Мкртчян.

Нагадаємо, 1 листопада начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив про те, що під цілодобовий домашній арешт відправили 83-річного керівника туристичного гуртка для школярів із Шарівського ліцею. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат. Тренера звинуватила одна з вихованок. За інформацією Болвінова, дівчинка розповіла, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди та статеві органи, коли одягав дітей у туристичне спорядження.