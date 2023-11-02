Тренера заподозрили в совращении детей: его воспитанники заявляют о клевете

Воспитанники 83-летнего тренера, руководителя туристического кружка для школьников из Шаровского лицея, возмутились подозрениями в его адрес, которые обнародовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Под постом Болвинова в facebook собралось уже 33 комментария — в основном пишут возмущенные воспитанники заслуженного тренера по туризму. Они утверждают: их преподавателя оклеветали, и предлагают разобраться с самими подростками, заявившими о домогательствах.

«Наши дети к нему все ходили на туризм, он очень хороший человек, все поколения воспитал, а тут прям вот….в семье разберитесь в начале», — написала Инна Кравец.

«Я являюсь воспитанницей данного тренера. Ни разу не было намека на такие вещи, о которых вы пишете в своем сообщении. Тренер очень хороший человек. И чтобы делать выводы и писать сообщения надо иметь весомые аргументы», — поддержала Марина Николаенко.

«Знаю этого тренера больше 30 лет. Сам являюсь его воспитанником. Это очень заслуженный и уважаемый человек. Очень много мальчиков и девочек занималось у него в секции и за все это время не было даже намека на ту чушь, которую тут на него написали», — прокомментировал Алексей Дьяченко.

Одна из комментаторов Анна Мкртчян озвучила свою версию причин, по которым возник «педофильский скандал».

» Отец-тиран вел себя абьюзивно с дочерью, она в свою очередь не училась, прогуливала школу, курит и учит этому своих друзей в 11 лет (об этом говорят все соседи). И при очередной ссоре с отцом она во избежание наказания и очередного избиения сказала эти слова о тренере. Потом отступать уже было поздно, и она стала просить друзей подтвердить ее слова. Спасибо, не все дети бесхребетные. И некоторые из тех, что сначала обвинили в таких действиях тренера, потом признались, что солгали, потому что их очень об этом просили», — написала Мкртчян.

Напомним, 1 ноября начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о том, что под круглосуточный домашний арест отправили 83-летнего руководителя туристического кружка для школьников из Шаровского лицея. Его подозревают в совращении несовершеннолетних девушек. Тренера обвинила одна из воспитанниц. По информации Болвинова, девочка рассказала, что во время занятий руководитель кружка гладил руками ее грудь и половые органы, когда одевал детей в туристическое снаряжение.