В октябре из Харькова вывезли 188 тысяч кубометров мусора
Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли 188 тыс. куб. м бытовых отходов с 1 по 31 октября.
Так, было вывезено 158,4 куб. м ТБО и 29,4 куб. м крупногабаритных отходов.
«Мы продолжаем вывоз опавших листьев, что существенно увеличивает нагрузку на предприятие — до 40%. Кроме того, харьковчане продолжают возвращаться в город и наводить порядок в своих домах. Поэтому в октябре значительно вырос объем вывозимых нашим предприятием бытовых отходов», — рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли 188 тыс. куб. м бытовых отходов с 1 по 31 октября.".