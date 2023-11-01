В октябре из Харькова вывезли 188 тысяч кубометров мусора

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли 188 тыс. куб. м бытовых отходов с 1 по 31 октября.

Так, было вывезено 158,4 куб. м ТБО и 29,4 куб. м крупногабаритных отходов.

«‎Мы продолжаем вывоз опавших листьев, что существенно увеличивает нагрузку на предприятие — до 40%. Кроме того, харьковчане продолжают возвращаться в город и наводить порядок в своих домах. Поэтому в октябре значительно вырос объем вывозимых нашим предприятием бытовых отходов», — рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

Читайте также: За неделю из Харькова вывезли более 42 тысяч кубометров мусора