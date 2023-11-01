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В октябре из Харькова вывезли 188 тысяч кубометров мусора

Общество 18:03   01.11.2023
Оксана Якушко
В октябре из Харькова вывезли 188 тысяч кубометров мусора

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли 188 тыс. куб. м бытовых отходов с 1 по 31 октября.

Так, было вывезено 158,4 куб. м ТБО и 29,4 куб. м крупногабаритных отходов.

«‎Мы продолжаем вывоз опавших листьев, что существенно увеличивает нагрузку на предприятие — до 40%. Кроме того, харьковчане продолжают возвращаться в город и наводить порядок в своих домах. Поэтому в октябре значительно вырос объем вывозимых нашим предприятием бытовых отходов», — рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 18:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли 188 тыс. куб. м бытовых отходов с 1 по 31 октября.".