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За неделю из Харькова вывезли более 42 тысяч кубометров мусора

Общество 20:53   27.10.2023
Оксана Якушко
За неделю из Харькова вывезли более 42 тысяч кубометров мусора

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли более 42,5 тыс. куб. м бытовых отходов с 19 по 25 октября.

Как сообщили на предприятии, было вывезено около 35 тыс. куб. м ТБО и 7,5 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

Как сообщил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко, сейчас продолжается сезонная работа. Этой осенью предприятие планирует вывезти 96 тыс. куб. м листьев с использованием эргономичных фронтальных автопогрузчиков.

«В этом году свой профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника — предприятие встречает со стабильными высокими показателями. Несмотря на войну, КВБО увеличивает производительность и объем работ, обновляет автотехнику, контейнеры, производственные помещения, усиливает социальную защиту работников», — отметил Алексей Артикуленко.

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Автор: Оксана Якушко
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18:01
Из Харькова за неделю вывезли более 42 тысяч кубометров мусора

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 20:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли более 42,5 тыс. куб. м бытовых отходов с 19 по 25 октября.".