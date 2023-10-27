За неделю из Харькова вывезли более 42 тысяч кубометров мусора

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» вывезли более 42,5 тыс. куб. м бытовых отходов с 19 по 25 октября.

Как сообщили на предприятии, было вывезено около 35 тыс. куб. м ТБО и 7,5 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

Как сообщил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко, сейчас продолжается сезонная работа. Этой осенью предприятие планирует вывезти 96 тыс. куб. м листьев с использованием эргономичных фронтальных автопогрузчиков.

«В этом году свой профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника — предприятие встречает со стабильными высокими показателями. Несмотря на войну, КВБО увеличивает производительность и объем работ, обновляет автотехнику, контейнеры, производственные помещения, усиливает социальную защиту работников», — отметил Алексей Артикуленко.

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