За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли понад 42,5 тис. куб. м побутових відходів з 19 по 25 жовтня.
Як повідомили на підприємстві, було вивезено майже 35 тис. куб. м ТПВ та 7,5 тис. куб. м великогабаритних відходів.
Як повідомив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко, зараз триває сезонна робота. Цієї осені підприємство планує вивезти 96 тис. куб. м листя з використанням ергономічних фронтальних автонавантажувачів.
«Цього року своє професійне свято – День автомобіліста та дорожника – підприємство зустрічає зі стабільними високими показниками. Незважаючи на війну, КВПВ збільшує продуктивність та обсяги робіт, оновлює автотехніку, контейнери, виробничі приміщення, посилює соціальний захист працівників», – зазначив Олексій Артикуленко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 20:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли понад 42,5 тис. куб. м побутових відходів з 19 по 25 жовтня.".