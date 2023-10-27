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За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття

Суспільство 20:53   27.10.2023
Оксана Якушко
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли понад 42,5 тис. куб. м побутових відходів з 19 по 25 жовтня.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено майже 35 тис. куб. м ТПВ та 7,5 тис. куб. м великогабаритних відходів.

Як повідомив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко, зараз триває сезонна робота. Цієї осені підприємство планує вивезти 96 тис. куб. м листя з використанням ергономічних фронтальних автонавантажувачів.

«Цього року своє професійне свято – День автомобіліста та дорожника – підприємство зустрічає зі стабільними високими показниками. Незважаючи на війну, КВПВ збільшує продуктивність та обсяги робіт, оновлює автотехніку, контейнери, виробничі приміщення, посилює соціальний захист працівників», – зазначив Олексій Артикуленко.

Читайте також: Бригади КВПВ підтримують чистоту в Салтівському та Київському районах Харкова

Автор: Оксана Якушко
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18:01
З Харкова за тиждень вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 20:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли понад 42,5 тис. куб. м побутових відходів з 19 по 25 жовтня.".